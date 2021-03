Stad Antwerpen start nieuwe campagne tegen racisme en discriminatie: "Allemaal anders, allemaal Antwerpenaar"

"We vragen voorbijgangers om letterlijk in de spiegel te kijken en zichzelf 2 vragen te stellen: durf jij helemaal jezelf zijn én geef jij anderen de ruimte om zichzelf te zijn? Die tweede vraag is minstens even belangrijk als de eerste, want ervoor zorgen dat elke inwoner zich écht Antwerpenaar voelt, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal", zegt schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (SP.A).