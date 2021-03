Telenet rolt 5G-netwerk uit met Ericsson en Nokia als leveranciers 

Telecombedrijf Telenet heeft zijn partners gekozen om 5G, het mobiele internet van de nieuwe generatie, uit te rollen. Het gaat om het Zweedse bedrijf Ericsson en het Finse bedrijf Nokia. Dat heeft Telenet maandag aangekondigd. Het Chinese bedrijf ZTE, de vaste en huidige netwerkleverancier van Telenet, is er dus niet bij. Het is de bedoeling dat het huidige mobiele netwerk "in de loop van de komende jaren" 5G-geschikt gemaakt wordt, luidt het in een persbericht van Telenet.