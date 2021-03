Vlaams Belang trekt "met gemengde gevoelens" kandidatuur Jef Elbers voor VAF in na controversiële uitspraken

"Ik heb dit weekend aangenamer dingen gelezen", zegt Van Grieken nog. "Ik wil ook nog eens benadrukken dat dit persoonlijke uitspraken zijn die niet Vlaams Belang reflecteren. Ik distantieer mij ook van bepaalde uitspraken."

Tegelijk is Vlaams Belang een conservatieve partij, zegt Van Grieken. "Holebi's zijn niet onnatuurlijk en het moet verschrikkelijk zijn om als man geboren te worden in een vrouwenlichaam of omgekeerd. Maar je kan niet van onze partij verwachten dat wij meedoen met x-jes. Mannen die vrouw worden en dan in de sport meedouchen bij de vrouwen, dat lijkt me te ver. Ik verzet mij ook tegen die transgender-indoctrinatie. Ik vind het problematisch dat mannen die jurken dragen voorgesteld worden als de normaalste zaak ter wereld. Als ze dat willen, mogen ze die dragen, leven en laten leven. Maar respecteer ook mijn mening dat ik dat op zijn minst raar vind."

"Wij leven gelukkig in een democratie, waar gelukkig vrijheid van meningsuiting is. De prijs die we daarvoor betalen, is dat we af en toe beledigd zijn. Die prijs betaal ik graag", zegt Van Grieken.