Twee scholen in Landen op slot door corona-uitbraak

“We hadden al drie klassen in de basisschool en twee klassen in de wijkschool in quarantaine geplaatst, maar het virus blijft zich verder verspreiden in de school." Dat zegt directeur Tim Stiers, die zelf ook in quarantaine zit door een besmetting van één van zijn gezinsleden. Momenteel staat de teller van besmette leerlingen op 33. Ook een leerkracht en een stagiaire zijn besmet. "Vandaag nemen we een dag om ons organisatorisch te regelen en vanaf morgen start het afstandsonderwijs", verklaart de directeur. In totaal zitten nu 535 leerlingen en 60 personeelsleden thuis.