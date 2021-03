Umar is eerste vluchteling in Vlaanderen die via verkort traject diploma haalt: "Nu wil ik zo snel mogelijk aan het werk"

Dankzij een nieuw systeem, "MaxiPAC" (Maximising Previously Acquired Competences", kon Umar toch een verkorte opleiding volgen aan de Thomas More hogeschool in Geel en zijn bachelordiploma Sociaal Werk behalen. "MaxiPAC is eigenlijk een uitbreiding van het systeem dat nu al bestaat voor mensen met een buitenlands diploma", zegt Devillé. "We zorgen alleen voor meer omkadering voor en na de opleiding, wat vaak nodig is bij vluchtelingen."

"De diploma's van buiten de EU worden vaak niet erkend omdat het moeilijk is om de opleidingen te vergelijken met de opleidingen hier, en om ze in te schalen", vertelt Devillé. "Met MaxiPAC zorgen we dus voor een grondige screening vooraf, waardoor het wel kan. we zorgen ook voor extra begeleiding achteraf omdat vluchtelingen vaak in een moeilijke leefsituatie zitten, of bijvoorbeeld met trauma's kampen. We moeten dan goed kijken samen met hen wat er mogelijk is."