Aanleg spitsstrook op E314 tussen Wilsele en Aarschot zorgt voor hinder

Vanaf begin juli krijgt het wegdek een opknapbeurt en beginnen de werken aan de spitsstrook echt. Dan zal de hinder ook een stuk groter worden, want het verkeer moet er in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. De snelheid zal er ook beperkt zijn tot 50 kilometer per uur. Ook de op- en afrit van Holsbeek zal een week afgesloten worden voor werkzaamheden. Wegen en Verkeer verwacht dat de werken in de loop van september klaar zullen zijn.