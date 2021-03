Vaticaan herhaalt standpunt: homoseksuele relaties blijven "een zonde" en "kunnen niet worden gezegend"

De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement wil de vertegenwoordigers van alle religies en geloofsgemeenschappen in ons land uitnodigen voor "een dialoog over homoseksualiteit en de rol van religie". Dat zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys in een reactie op het bericht van het Vaticaan.

Dat het Vaticaan op die lijn blijft staan, is voor sommigen niet of moeilijk verteerbaar. "Ok. We moeten het dus over religie hebben. Niet enkel islam en joodse godsdienst. Maar ook nog over dit", tweette N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys in een reactie op het artikel, inclusief emoticon met een ontploffend hoofd.