Pasgeboren eekhoorns in dierenopvangcentrum: "Nesten uit de bomen gewaaid tijdens rukwinden"

De eekhoorns blijven in het VOC tot ze zelfstandig kunnen eten. "Het voordeel van een opvangcentrum is dat die eekhoorntjes in groep worden grootgebracht, met 4 of 5. Ze leren elkaar stapsgewijs wat het is om eekhoorn te zijn. Als je zelf één eekhoorntje vindt in je tuin, en je verzorgt dat, dan wordt dat een handtamme eekhoorn die geen enkele overlevingskans heeft als die later opnieuw in het wild wordt vrijgelaten. Als je ze in groep grootbrengt, sluit je dat uit."