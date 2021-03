Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken: "13 procent K3-kandidaten geeft zich op als genderneutraal, ik geloof dat niet"

Vanmorgen gaf Van Grieken in "De ochtend" op Radio 1 meer uitleg over die beslissing. Daarbij viel het woord "genderindoctrinatie". "Er is een tendens in de samenleving die uitvergroot wordt door de media, waar gender overgepercipieerd wordt en daar zijn we het niet mee eens", legde Van Grieken vanavond uit in "De afspraak".



"Ik heb een beetje opgelet bij de les biologie: het geslacht wordt bepaald in het 23e chromosomenpaar, het XX- en XY-chromosoom. Dat bepaalt het geslacht. We evolueren nu naar een trend waar iemand zonder operatie van geslacht kan veranderen en dan als man bij de vrouwen gaat douchen en mee kan doen met het vrouwenboksen. Daar ben ik het niet mee eens."



Arbeidseconoom Stijn Baert, die ook in de studio zat, was het duidelijk niet eens met die stelling: "Verandert die persoon dan van geslacht om te kunnen douchen met mensen van het andere geslacht? Zo banaliseert u het verhaal toch?"