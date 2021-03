Voyeur die Gentse studentes filmde moet niet naar de cel maar wel verplicht naar de therapeut

Twee jaar geleden stapte een jonge vrouw naar de politie omdat ze een man had betrapt die haar stiekem probeerde te filmen in de douche. De feiten speelden zich af in een studentenhome aan universiteit in Gent. Speurders namen de gsm en de computer van de verdachte in beslag en ontdekten een meer beelden. De man bekende dat hij al een jaar nietsvermoedende vrouwen filmde in de douches. Het parket identificeerde tien slachtoffers.