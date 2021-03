Vrienden en familie brouwen 'Triple Jay' voor slechthorende Jay: "Ik ben overdonderd, mijn ogen doen nog pijn van te huilen"

'Triple Jay', dat is het speciale biertje dat de vrienden en familie van Jay hebben gebrouwen in samenwerking met brouwerij Remise 56 in Beringen, om zo geld in te zamelen voor Jay. Het is een fruitige tripel met een alcoholgehalte van 7.7%. Jay werd verrast met het initiatief en mocht het eerste flesje in ontvangst nemen. "Ik was overdonderd, want ik had het totaal niet zien aankomen. Mijn ogen doen nog pijn van te huilen", vertelt Jay.

(Lees verder onder de foto:)