Waarom stopt Nederland tijdelijk met het AstraZeneca-vaccin? En is dat wel een goed idee?

Nadat Nederland gisteren had aangekondigd het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op te schorten, is een groot deel van Europa als dominosteentjes gevolgd. Waarom precies hebben onze noorderburen die keuze gemaakt en was dat wel een goed idee? "Een heel zeldzame mogelijke complicatie mag het gebruik van een goed vaccin niet tegenhouden", zegt Thomas Vanassche, cardioloog aan het UZ Leuven in "Terzake".