Werken afrittencomplex E40 in Aalter starten vandaag: op E40 zelf zal geen hinder zijn

Wie vanaf vandaag in de buurt komt van het oprittencomplex E40 in Aalter, moet weer rekening houden met files en omleidingen. De werken gebeuren in drie fasen. Vandaag start de eerste fase die duurt tot midden april. In deze periode zijn alle opritten en afritten van de E40 gewoon open. Ook het verkeer van Maldegem naar Tielt blijft mogelijk.