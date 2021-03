Werken voor veiligere Naamsepoort in Leuven van start

De Naamsepoort is één van de drukste kruispunten van Leuven en op drukke momenten zorgt dat onder meer voor fietsfiles. "Daarom gaan we meer ruimte creëren voor die fietsers en ook voor voetgangers", zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer. "We gaan de verkeerssituatie voor hen veiliger maken door de verkeerslichten te vernieuwen en door hier en daar verkeerslichten te plaatsen en portieken boven de rijweg te hangen, waar die vandaag nog niet zijn", voegt Anton De Coster nog. Fietsers die vanuit de Naamsestraat de Ring willen opdraaien zullen dat ook bij rood licht mogen doen en dat moet voor een snellere doorstroming zorgen. De werken zouden nog voor de zomer klaar moeten zijn.