Westerse landen voeren fors meer wapens uit, Rusland en China liggen minder goed in de markt

Het zal u niet verbazen dat het Midden-Oosten de grootste stijging van wapeninvoer kende. De voorbije vijf jaar is de invoer in die regio zelfs met een kwart gestegen tegenover de vorige periode. Dat heeft uiteraard te maken met de toegenomen spanningen tussen Qatar en de andere landen, maar ook met de burgeroorlog in Jemen. Saudi-Arabië kocht 61 procent meer wapens in, in het kleine Qatar steeg de aankoop met zelfs 361 procent. De spanningen tussen de Arabische Golfstaten en Iran en de aanvallen op Saudische olie-installaties hebben de koopdrift er nog meer aangewakkerd.

Egypte investeerde vooral in de uitbouw van een marine en trok de uitgaven voor wapenaankopen met 136 procent op. Het land zit verwikkeld in een territoriaal conflict met Turkije over delen van de Middellandse Zee die rijk zijn aan aardgas. Turkije zag de wapeninvoer dan weer dalen met 59 procent. Ankara bouwt zelf een wapenindustrie uit en de weigering van de VS om de nieuwste F-35-gevechtsvliegtuigen te leveren, zette het defensiebudget er op zijn kop. (Lees verder onder de foto).