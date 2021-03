Wielerwedstrijd E3 Harelbeke pakt uit met veilige nadarhekken én robots die koorts meten

De zware val van de Nederlandse renner Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen heeft het bedrijf Boplan in Moorsele aan het denken gezet. "Jakobsen werd toen in volle eindsprint in de afsluitingen geduwd. Daar hield hij lelijke verwondingen aan over. Daarom wilden we veiligere nadarhekken ontwikkelen en die worden nu voor het eerst gebruikt in de E3 Classic in Harelbeke."

"Het grootste voordeel is dat de renners zich niet meer kunnen kwetsen, omdat de nieuwe nadarhekken uit kunststof bestaan", zegt Jacques Coussens, organisator van de E3 Classic. "Valpartijen kan je natuurlijk niet vermijden, maar de kans op blessures is veel kleiner dankzij deze polymeren hekken. Ze kaatsen de renners als het ware een beetje terug."

De nadarhekken zijn 1 meter 40 hoog en zijn volledig gesloten. Dat heeft een goede reden. "Zo kunnen de renners niet meer blijven haperen aan het publiek", zegt Coussens nog. "Ik merk veel interesse bij andere organisatoren. Deze gele nadarhekken zullen ook gebruikt worden in de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem."