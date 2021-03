Ziekenhuis van Pelt heeft voortaan echte tuin voor patiënten, bezoekers en personeel

"Vlaanderen wil vergroenen, maar dat doen we niet alleen door bossen aan te planten", vertelt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). "Ik vind het ook belangrijk om natuur in de buurt te brengen van bijvoorbeeld ziekenhuizen en woonzorgcentra. Onlangs is er nog een rozentuin aangelegd aan een wzc in Hasselt, zodat alle zintuigen van demente bewoners geprikkeld kunnen worden. En nu is er hier aan het ziekenhuis van Pelt ook een belevingstuin."