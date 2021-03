Abdij van Westmalle brengt monnikenbier 'Extra' op de markt: "Oudste bier van onze brouwerij"

Het bier werd lange tijd alleen door de monniken in de abdij gedronken. De laatste jaren was het ook al verkrijgbaar aan de abdij zelf of in het café er recht tegenover. "De echte bierliefhebber kent onze Westmalle Extra. Het is het oudste bier dat gebrouwen wordt in onze abdij", vertelt algemeen directeur Philippe Van Assche op Radio 2 Antwerpen.