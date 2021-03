"Advies aan Londense vrouwen om niet meer alleen buiten te komen 's avonds is heel slecht gevallen"

Onlangs was er ook nog Internationale Vrouwendag. In de marge daarvan werd een rapport van de Verenigde Naties gepubliceerd. Het rapport stelt dat vrijwel alle vrouwen (97 procent) in het Verenigd Koninkrijk al te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van geweld of intimidatie. "Maar vrijwel niemand denkt eraan om aangifte te doen omdat ze geen vertrouwen hebben in het systeem," zegt Boesten.