"Ananasoorlog" tussen Taiwan en China, Taiwan haalt slag thuis

In Taiwan zijn geen ambassadeurs, omdat de meeste landen Taiwan niet erkennen als natie, maar er zijn wel vertegenwoordigers, duidt De Vos. “De president heeft die allemaal overgevlogen naar het zuiden en heeft hen daar neergepoot in een ananasveld, gaat De Vos verder. "Alle vertegenwoordigers staan daar in een veld, ze houden allemaal een ananas in hun hand en zeggen “Freedom Pinaple is the best”. De foto staat op Twitter. Zo is het hele verhaal viraal gegaan.