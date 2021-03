Animal Rights voert actie tegen uitbreiding van slachthuis in Tielt

In 2017 had het slachthuis al een vergunningsaanvraag op zak, maar het plan werd in de koelkast gezet door undercoverbeelden die naar buiten werden gebracht door Animal Rights. Nu wil het slachthuis opnieuw uitbreiden. De slachtcapaciteit zou daarmee verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. "Daar zijn we het uiteraard niet mee eens. We roepen de mensen daarom massaal op om daar bezwaar tegen in te dienen", zegt Els Van Campenhout van Animal Rights.