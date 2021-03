Anja organiseert internationale 'lachfuif' voor haar 50ste verjaardag

"Het wordt een echte 'lachfuif'", legt Anja Vandenbergh uit aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Vandenbergh is lachcoach bij de Leuvense Lachclub ‘De Stralende Lachertjes’ en organiseert de online lachfuif voor haar 50ste verjaardag. "Van 7u 's ochtends tot 8u 's avonds gaan we elk halfuur 15 tot 20 minuten lachen." Dat doet Vandenbergh niet in haar eentje. "We gaan op lachreis doorheen 15 landen, samen met 25 lachcoaches uit de hele wereld."

"Elk halfuur komt er een andere lachcoach mee lachen. Maar iedereen die mee wil doen, is welkom en kan deelnemen aan één of meerdere lachsessies." Tijdens de online lachsessies blijven alle microfoons aan, vertelt Vandenbergh. "Want elkaar horen lachen, werkt aanstekelijk."