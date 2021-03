"Avatar" is opnieuw meest succesvolle film ooit door heruitgave in China

"Avatar" zit dus terug op de troon van 'meest succesvolle film ooit' dankzij zijn Chinese fans en daar is producent Jon Landau zich heel bewust van. "We zijn trots dat we deze geweldige mijlpaal hebben bereikt, maar Jim (Cameron, regisseur van "Avatar" nvdr.) en ik zijn ontzettend blij dat de film weer in de bioscopen te zien is in deze ongekende tijden, en we willen onze Chinese fans bedanken voor hun steun", vertelt hij in een interview met de nieuwssite Deadline.

"We werken hard aan de volgende "Avatar"-films en kijken ernaar uit om het vervolg van dit epische verhaal met jullie te delen", voegt Jon Landau er nog aan toe. Disney heeft bevestigd dat "Avatar 2" gepland is voor 16 december 2022 en zelfs delen drie, vier én vijf staan ook al op de planning.