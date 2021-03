Basisschool Sint-Jozef in Wemmel sluit tien dagen na besmettingen met Britse variant

De school en gemeente beslisten daarom om een afkoelingsperiode van tien dagenin te lassen. Dat bevestigt schepen van Onderwijs Raf De Visscher (LB Wemmel). "Voorlopig gaan we niet testen op de school zelf. We bestrijden het virus met de afkoelingsperiode. Normaal gezien loopt die tot vrijdag 26 maart, maar we volgen de situatie op de voet op. Als het nodig is kunnen we het weekend er nog bij nemen en maandag 29 maart opnieuw openen", zegt De Visscher.