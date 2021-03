Beenderen van Maya-ambassadeur vertellen verhaal van privileges en  ontberingen

De studie van de vondsten in El Palmar werpt een nieuw licht op de rol die gemeenschappen uit de periferie van de grote machtscentra speelden in het vormen en verstevigen van banden tussen koninklijke families in de laatklassieke periode (tussen 600 en 850 n.C.) en op de nadelen die deze perifere gemeenschappen ondervonden als iets een einde maakte aan die allianties.



De hiëroglyfen op de stenen trap identificeerden Ajpach' Waal als een 'lakam' of standaarddrager, een ambassadeur die een vaandel droeg terwijl hij op diplomatieke missies tussen verschillende steden wandelde. Hij had deze verheven positie geërfd van zijn vader en ook zijn moeder kwam uit een familie die tot de Maya-elite behoorde.

Ajpach' Waal moet het sluiten van de alliantie tussen de koningen van Copán en Calakmul als het hoogtepunt van zijn carrière beschouwd hebben, want de hiëroglyfen tonen aan dat hij het cermonieel platform niet gekregen had van de heerser van El Palmar, maar het voor zichzelf had laten bouwen enkele maanden na de missie, in september 726.

Het platform diende als een soort van theaterpodium waarop spectaculaire rituelen werden uitgevoerd voor een publiek, en enkel invloedrijke personen waren in staat hun eigen platform te laten bouwen.

Onder de vloer van een tempel naast het platform ontdekte Tsukamoto het ongestoorde graf van een mannelijk skelet in een kleine kamer. En hoewel hij begraven was op een plaats die laat veronderstellen dat hij de eigenaar was van het platform en de tempel, had dit individu slechts twee kleurrijke aardewerken potten meegekregen naar de onderwereld, en, in tegenstelling met andere begrafenissen van Maya's uit de elite, geen juwelen of andere grafgiften.