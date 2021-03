BEKIJK: onderwaterfoto Gentse studente op gigantisch reclamebord in populaire buurt New York

Elisa Maenhout maakte de foto "Mermaid Iris in Devil's Eye, Florida, 2019" voor haar afstudeerproject aan het K.A.S.K., de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, in Gent. "De foto is genomen in Florida in een zoetwaterbron genaamd 'Devil's Eye'", legt Maenhout uit. "Het lijkt niet zo, maar de foto is volledig onder water genomen. Ik zit zelf in het water en de zeemeermin is meters onder mij aan het zwemmen. Ik heb de foto genomen van boven haar. Het water in de bron is zo helder dat je er los doorkijkt."

