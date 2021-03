Berlare plaatst gedenkplaat voor koppel dat Joodse jongen heeft gered tijdens Tweede Wereldoorlog: “Ze hebben mij fantastisch opgevangen”

In Berlare is een gedenkplaat geplaatst ter nagedachtenis van Frans Rasschaert en Mathilde Buyle. Die redden in de Tweede Wereldoorlog het leven van de Joodse jongen, Jean Brawerman. Die Joodse jongen is nu een 87-jarige man. Hij is blij dat zijn opvanggezin nu een gedenkplaat heeft gekregen. “Ze hebben mij heel goed omringd, en ze zijn er altijd voor mij geweest”, is Brawerman hen nog steeds dankbaar.