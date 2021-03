Brand in gebouw met assistentiewoningen in Koksijde: "40 bewoners geëvacueerd, niemand gewond"

Een droogkast op de eerste verdieping was in brand gevlogen en dat zorgde voor heel wat rook. De brandweer rukte massaal uit en er werden ook ziekenwagens meegestuurd uit voorzorg. De politie Westkust was meteen ter plaatse om te helpen evacueren.

Volgens Ine Deburchgraeve van de politie Westkust vielen er geen gewonden en ging een alerte werknemer van het Sociaal Huis de brand te lijf met een poederblusser. De brandweer sleurde de droogkast daarna naar buiten via de brandtrap en ventileerde alles grondig. Na een tijdje konden alle bewoners terug naar binnen.