Bioboer kweekt zeldzame Kempense geiten: "Net vierling geboren"

Kempense geiten werden vroeger veel gehouden, maar ze geven bijna geen melk. Dat is ook de reden waarom het ras nog maar amper gekweekt wordt. “Tegenwoordig zijn er nog maar heel weinig mensen die geiten houden”, zegt bioboer Kurt Sannen. “Vroeger had elke Kempische boer wel een Kempense geit lopen in zijn tuin. Maar de geiten hebben nog maar weinig economische functie in vergelijking met de melkgeiten die gehouden worden voor hun hoge melkproductie. De Kempense geiten kunnen daar niet tegen op en zo zijn ze wat in de vergetelheid geraakt.”