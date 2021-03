Britse prins Philip mag na een maand het ziekenhuis weer verlaten 

Prins Philip, 99 jaar, is in Londen behandeld voor een infectie en heeft een ingreep aan het hart ondergaan. Dat laatste gebeurde in een gespecialiseerd ziekenhuis, Saint Bartholomew's. Maar een tijd geleden was hij weer naar het King Edward VII-ziekenhuis overgebracht. Dat is een privékliniek. Ook die heeft hij nu dus mogen verlaten.