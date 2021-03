Carnaval Halle volgend jaar vier in plaats van drie dagen?

Volgens Jos Appelmans is de kans groot dat er in 2022 een extra carnavalsdag komt: “Aangezien wij al jaren goed samenwerken met het stadsbestuur, is die kans erg groot. Er is wederzijds een groot vertrouwen. Ook met de veiligheidsdiensten hebben we een geweldige samenwerking, we hebben dan ook een zeer zwaar vermoeden dat ze gaan meestappen in het verhaal.”