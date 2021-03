Cipiers gevangenis Wortel zamelen geld in voor collega die tuchtstraf kreeg na ontsnapping

De andere cipiers vinden de straf die door de tuchtcommissie opgelegd werd, dan ook onterecht en veel te zwaar, zegt Jeroen Vermeire van de christelijke vakbond ACV op Radio 2 Antwerpen: "Destijds is er een probleem geweest met de camerabewaking, met de verlichting, met dode hoeken en dergelijke. Dat is ook verschillende keren aangekaart, maar er gebeurde niks mee en de problemen bleven dus aanslepen. Het alarm ging ook soms 30 keer per nacht af. Wij zijn ook maar mensen, geen robots."

Intussen raakt de spaarpot goed gevuld, zegt Vermeire: "Hij is gesloten, we weten dus niet hoeveel geld erin zit, maar het gewicht kan al tellen. Nu is het ook zo dat de cipier in kwestie de helft van de opbrengst aan een goed doel wil schenken, dus dat is wel een heel mooi gebaar van hem."