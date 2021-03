Corona bij STVV: test van Proleague morgen beslist over wedstrijd van zaterdag in Waasland-Beveren

De uitbraak van het coronavirus bij STVV deint verder uit. Maandagochtend ondergingen alle STVV-spelers en stafleden die dagelijks samenwerken een coronatest. Bij 5 spelers en 2 leden van de technische staf was het resultaat positief. "Maar enkel de testen van woensdag hebben een impact op de match van volgend weekend", meldt STVV.

Vorige week donderdag meldde de club al dat 2 spelers besmet waren met het coronavirus. Vrijdag kwamen daar 3 spelers en een staflid bij. De besmette personen werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Maar toch is de besmetting zich verder aan het verspreiden binnen de club. Morgen worden er door de Proleague opnieuw testen afgenomen. Het resultaat daarvan zal bepalen of de wedstrijd van zaterdagmiddag kan gespeeld worden of niet.