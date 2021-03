De zoektocht van UGent naar sojaplanters is een succes, 5.000 inschrijvingen in totaal

Het project ‘Soja in 1.000 tuinen’ is een samenwerking tussen VIB, UGent, ILVO en KU Leuven. Ze willen een bibliotheek van bodembacteriën aanleggen met de hulp van 1.000 burgers. “We gaan niet in 5.000 tuinen kunnen planten, daarvoor hebben we niet de financiële middelen. Van zodra we geplant hebben, gaan we ook kijken of er een interactie is met bacteriën, die planten moeten ook allemaal geanalyseerd worden en dat is heel veel werk. Ik wil vooral iedereen bedanken die wilde meedoen. Het is spijtig dat we mensen moeten ontgoochelen, ik had graag iedereen willen helpen", vertelt Goormachtig.