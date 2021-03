Dierenreddingsteam van zone Westhoek heeft nu eigen interventiewagen: "Vol materiaal om allerlei dieren te redden"

De brandweerzone Westhoek is de enige zone in West-Vlaanderen met een dierenreddingsteam. Het gebeurt soms dat ze koeien, varkens of paarden uit een gracht of een stal moeten redden. En daarvoor is er heel wat materiaal nodig. Vroeger moest de brandweer dat materiaal telkens overladen in een interventiewagen.

"Maar nu is er dus een speciaal uitgeruste wagen", zegt Filip Vandenberghe van de brandweerpost Diksmuide. “Nu kunnen we bij een oproep meteen uitrukken. Dat betekent dat we minstens 10 minuten sneller ter plaatse zijn. Er is onder meer een mobiele hijsbalk met elektrische kettingtakel aanwezig. Hiermee kunnen we dieren tot 3.000 kilo tillen. Er zijn ook sleepplaten om een koe of een paard vast te maken en tot in een weide te slepen."