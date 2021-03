Directielid Dirk Tirez wordt tijdelijk CEO bij Bpost

"De raad van bestuur vraagt Dirk Tirez om de strategie van de onderneming onverkort verder uit te voeren en de sociale dialoog te handhaven", laat Bpost weten in een mededeling. Tirez had al een uitgebreid visitekaartje bij het postbedrijf: hij was al chief legal en regulatory officer en voorzitter van Bpost Bank. De raad van bestuur belooft de selectieprocedure voor de nieuwe CEO te versnellen.

Zondagavond laat raakte bekend dat bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet ontslagen is. Hij is verwikkeld in een onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, beveiligingsbedrijf G4S. Eerder kwam aan het licht dat een aantal bestuurders van Bpost Van Avermaet niet meer steunde. Het bedrijf maakte ook tegenvallende financiële resultaten bekend, die het aandeel deden kelderen.