Dokter Devroey over vaccin AstraZeneca: “Geen reden voor ongerustheid”

Veel Europese landen hebben het gebruik van het vaccin van AstraZeneca tijdelijk opgeschort na berichten over gevallen van bloedklonters bij sommige mensen. Maar voorlopig is er nog geen enkel verband aangetoond tussen de bloedklonters en het vaccin. Ons land blijft het vaccin dan ook gebruiken en dat is een goede zaak zegt professor en dokter Dirk Devroey bij Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel.

“Die andere landen hebben geen cijfers waarop ze zich baseren om die keuze te maken', aldus Devroey. "Er zijn intussen al 5 miljoen vaccins van AstraZeneca toegediend in de Europese Unie met zeer weinig klontervorming. Het aantal problemen dat voorkomt bij mensen die het vaccin gekregen hebben is zeker niet hoger dan bij mensen die het vaccin niet gekregen hebben. In België zijn er bijvoorbeeld elke dag 50 mensen die een beroerte krijgen, zonder dat ze een vaccin gekregen hebben.”