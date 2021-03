Elon Musk zet zichzelf in de schijnwerpers als "Technoking of Tesla"

Het is niet helemaal duidelijk wat dit precies inhoudt of wat de bedoeling is, maar Musk blijft gewoon CEO van zijn bedrijf, dat bekendstaat voor de productie van elektrische auto's en zijn ambitieuze ruimteplannen. Musk postte op Twitter ook een filmpje met elektronische muziek, waarin een soort gouden trofee te zien is met het opschrift 'vanity trophy' - ijdelheidstrofee. "Ik verkoop dit liedje over non-fungible tokens (NFT's) als een NFT", schrijft hij.

NFT is een nieuwe virtuele munt waarmee je online kunstwerken kan kopen.

De nieuwe titels voor Musk en Zach Kirkhorn zijn mogelijk een verwijzing naar de investering van 1,5 miljard dollar die Tesla heeft gedaan in bitcoins en de bekendmaking dat het bedrijf de digitale munten gaat aanvaarden als betaalmiddel. Dat heeft de koers van de bitcoin verder omhoog gestuwd: zaterdag werd die voor het eerst meer waard dan 60.000 dollar. Inmiddels is de waarde van de cryptomunt weer wat gezakt tot onder de 57.000 dollar.