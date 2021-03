Europees Geneesmiddelenagentschap blijft achter AstraZeneca-vaccin staan

Tegen donderdag wil het EMA met een wetenschappelijk besluit komen rond AstraZeneca. “We zijn het de EU-burgers verschuldigd om met een helder en op wetenschap gebaseerd antwoord te komen. Maar daarvoor moeten we eerst alle feiten kennen, de gegevens verzamelen en die wetenschappelijk onderzoeken. We werken bijzonder hard om zo snel mogelijk tot een conclusie te komen", zei Cooke.



Intussen benadrukt het EMA nogmaals dat er geen bewijs is dat het vaccin effectief bloedklonters veroorzaakt: "Er zijn onder de gevaccineerde bevolking niet meer mensen met bloedklonters dan in de algemene bevolking. Als je miljoenen burgers vaccineert, is het onvermijdbaar dat er zeldzame of serieuze ziektes voorvallen. Onze rol is om te evalueren en onderzoeken of het een echte bijwerking of toeval is."

Het EMA roept ook nog eens op om alle bijwerkingen na vaccinatie te blijven melden. In België kan dat via deze website.