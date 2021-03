BEKIJK: 3 experts over de bloedklonters: "Verstandig dat ons land het hoofd koel houdt"

Een soortgelijk verhaal horen we bij collega-intensivist Jasperina Dubois van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. "Als je ziet dat de grootteorde waarin die tromboses voorkomen dezelfde is die voorkomt in de populatie buiten vaccinatie, dan denk ik dat het correct is om met de vaccinatie verder te gaan. Het zou verkeerd zijn op basis hiervan de vaccinaties op te schorten."