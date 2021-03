Gemeente Mol renoveert historische windmolen van 165 jaar oud: "Investering in uniek stuk erfgoed"

In Mol is de renovatie van de windmolen van Ezaart gestart, een windmolen die al 165 jaar oud is. De molen is de enige van 7 windmolens die in Mol overblijft. "Het is mooi en uniek stukje erfgoed waarin we met plezier investeren voor het nageslacht", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).