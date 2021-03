Gerestaureerd beeldhouwwerk Marianum terug in Leonarduskerk van Zoutleeuw

"Het Marianum was in slechte staat en daarom was een restauratie noodzakelijk. Die heeft geduurd van juni 2020 tot half maart dit jaar. Er was ooit een engel naar beneden gedonderd en die was stuk. Die is dan wel terug samengesteld, en nu ook professioneel gerestaureerd. Dat is nu allemaal achter de rug en het Marianum straalt als nooit tevoren, voegt conservator Ward Hendrickx er nog aan toe. "Voorlopig is een bezoek niet mogelijk door corona. Hopelijk volgt er ooit nog een feestelijke opening", besluit de conservator.