Heropenen van terrassen "nog niet aan de orde" volgens minister van Volksgezondheid, Dedecker van Middelkerke is niet akkoord

Wie helemaal niet blij is met dat standpunt van minister Vandenbroucke, is burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) van Middelkerke. Hij vraagt al weken om de terrassen te mogen openen en vraagt de horeca-uitbaters in Middelkerke om daar zelfs niet op te wachten, maar al te openen tijdens de paasvakantie.

"Ik ben helemaal niet akkoord", zegt burgemeester Dedecker aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Het idee om daar nu nog niet over na te denken, is wereldvreemd. Ik heb de minister vorige week nog uitgenodigd om eens te komen kijken in Middelkerke, maar daar is hij niet op ingegaan. Wij verwachten hier in de paasvakantie een vloot aan mensen. Als men de cijfers nog slechter wil, dan moet men de terrassen vooral gesloten houden. Mensen gaan dan op eigen initiatief samenhokken. Is dat dan de bedoeling? Wij hebben plaats op de zeedijk en op het strand. We kunnen het dus veilig organiseren."