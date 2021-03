Kusthoreca wil toch terrassen niet openen tijdens paasvakantie: "Te veel onzekerheid door coronacijfers"

Gisteren was er een vergadering met heel wat wat horeca-uitbaters aan de kust. Bart Boelens van Horeca Middenkust: "We hebben gezien dat het merendeel van de uitbaters zekerheid wil. Als we in de paasvakantie opengaan, moet er zekerheid zijn dat de rest van de horeca op 1 mei kan opengaan. Maar als we de cijfers nu zien, kunnen we die zekerheid niet geven. En dan is de overgrote meerderheid van het idee dat het beter zou zijn dat de volledige horeca, zowel binnen als buiten, kan opengaan op 1 mei. Anders riskeren we tegen dan om alles te moeten sluiten omdat de cijfers slecht zijn: dat wil niemand!"