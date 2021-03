Ieper lokt wielertoeristen met fietstruitjes

De wielertruitjes hangen onder andere in de Menenstraat en Rijselstraat. Ze zijn versierd met klaprozen, regenboogkleuren, de Belgische driekleur en de logo’s van de Stad Ieper, Gent-Wevelgem en de wielerfederatie UCI. Schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper): “We hebben dit vooraf besproken met de organisatie van Gent-Wevelgem. Want je mag niet zomaar elk wielertruitje ophangen. De truitjes zijn nieuw én duurzaam. De komende jaren zullen we ze telkens in de periode van Gent-Wevelgem ophangen om Ieper op de kaart te zetten als wielerstad. We zullen dat ook doen tijdens de passage van de koers in Ieper door op de Grote Markt een groot doek uit te rollen met de slogan ‘fietsen vanuit Ieper’. Met die promotie willen we in de zomer extra fietstoeristen aantrekken.”