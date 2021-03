Meer vissers in Deinze door corona: "De cafés zijn dicht en dit kan veilig, het is de perfecte buitensport"

Er zit weer voldoende vis op de Martinusput in Deinze om de groeiende groep hobbyvissers het komend seizoen zoet te houden. Er is, net zo als elk jaar, 1.250 kilo uitgezet: 250 kilo karper, 750 kilo kruiskarpers en 250 kg brasem. “Het is belangrijk dat er voldoende vissen in de Martinusvijver zitten”, zegt Gregory De Keyser van Team Hengelsport De Keyser. "Elk jaar sterft een aantal vissen aan een natuurlijke dood. Er zijn ook aalscholvers die hier jagen en soms worden er ook vissen gestolen." Zeker nu er meer belangstelling is voor de vissport in Deinze is een gezond visbestand een must.