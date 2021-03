Aantal inschrijvingen om Klaasje op te volgen bij K3 klokt af op 22.690 kandidaten

Na iets meer dan een maand zijn de inschrijvingen gisteravond om klokslag 20 uur afgesloten. In totaal hebben 22.690 kandidaten zich ingeschreven in de hoop Klaasje te kunnen opvolgen. In vergelijking met vijf jaar geleden is dat aantal inschrijvingen meer dan verdrievoudigd, toen waren er 6.000 inschrijvingen om Karen, Kristel en Josje op te volgen.

Er is ook een zekere diversiteit te zien in het aantal kandidaten dat zich nu heeft ingeschreven. Van het totale aantal kandidaten identificeert 63,6% zich als vrouw en 22% als man. 14,4% duidde "X" of "zeg ik liever niet" aan bij het invullen van het inschrijvingsformulier.

Wie uiteindelijk de opvolger van Klaasje wordt, komen we te weten in een nieuw televisieprogramma, net zoals vijf jaar geleden.