Is het lied 'Chaud Cacao' van zangeres Annie Cordy racistisch?

"Ik val er niet over, het liedje is eigenlijk onschuldig", zegt Vermeulen. "Maar ik denk dat sommige mensen aanstoot nemen aan een van de drie videoclipjes die gemaakt zijn van het lied. Er bestaat een clipje waar met effect gewerkt wordt, waardoor blanke mensen donker lijken en hun lippen zijn ook dik. Maar het lied zelf is gewoon een ode aan de tropen en aan exotische producten zoals cacao, koffie en ananas. Het is ook een nummer met humor en in humor wordt alles uitvergroot. En het lied is 40 jaar oud, in die tijd was er minder besef dat sommige dingen fout kunnen overkomen."