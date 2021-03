Getuigen van Jehova veroordeeld voor "uitsluitingsbeleid": boete van 12.000 euro

We schrijven 27 maart 2015. Patrick Haeck legt een strafklacht neer tegen de geloofsgemeenschap. Hij was zelf 35 jaar lang lid van de Getuigen van Hehovah, maar werd in 2010 aan de kant gezet omdat hij bepaalde gebruiken in vraag gesteld had. "Als je relatie met de Jehovah's spaak loopt, beland je in een compleet negeerbeleid. Niemand mag nog met je praten", vertelde Haeck daarover bij Radio 2. "Ex-getuigen blijven vaak achter zonder familie of vrienden. Ze kwijnen langzaamaan weg en hebben een hoger risico op zelfdoding", vertelde hij.