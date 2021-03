"De oceaan over met een roeiboot? Ik kan het helaas niet", reageert Jelle Veyt teleurgesteld na mislukte poging

"Seven Summits, Seven Continents, One Dream." Met die leuze begon Jelle Veyt uit Dendermonde aan zijn avontuur. Zijn plan was om op eigen kracht, dus met de fiets en met boten zonder motor, naar de hoogste berg van elk continent te trekken en die te beklimmen. Veyt was een kleine maand geleden vertrokken richting de Denali in Alaska, de hoogste berg van Noord-Amerika. Na een fietstocht van 2.400 kilometer naar Portugal, wilde hij naar Miami roeien, om van daar verder te fietsen richting Alaska. "Maar de oceaan oversteken in een roeiboot? Dat kan mijn lichaam blijkbaar niet aan. In het verleden is al gebleken dat mijn lichaam heel veel kan, maar dit is voor mij de limiet. Een zware teleurstelling", reageert Veyt.